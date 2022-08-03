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Міністр закордонних справ Естонії під час візиту до України обговорив зі Шмигалем повоєнне відновлення

Голова українського уряду зазначив, що впевнився у продовженні всебічної підтримки України з боку нового уряду Естонії. 

Міністр закордонних справ Естонії під час візиту до України обговорив зі Шмигалем повоєнне відновлення
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Урмас Рейнсалу в фейсбуці

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал прибув із візитом до Києва. В ході поїздки він зустрівся із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

Сторони обговорили зміцнення міжурядового діалогу, підтримку й повоєнне відновлення України, повідомив Шмигаль у Телеграм.

"Запевнився, що новий склад естонського Уряду продовжить всебічну підтримку України. Для нас важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами по ЄС і НАТО для забезпечення наших першочергових потреб, які допоможуть перемогти у війни з російським агресором", – зазначив голова уряду. 

Новий уряд в Естонії було сформовано в липні, після того як очільниця попереднього Кая Каллас вийшла з коаліції. Цього тижня Рейнсал прибув із першим візитом до України. Міністр відвідав Житомирщину – регіон, у післявоєнному відновленні якого Естонія збирається брати участь. 

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