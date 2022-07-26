Голова МЗС Естонії закликає ЄС не давати візи росіянам

"Але справді курйозно, що російські громадяни масово їдуть у Лувр, тоді як в Україні вбивають дітей".

Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції для Євросоюзу щодо призупинення видачі віз громадянам Росії.

З такою заявою в ефірі естонського телебачення виступив голова МЗС країни Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.

"Суть у тому, що ми б подібно до Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам Росії на звичайних умовах. Є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, вони [візи для них] розглядалися б окремо", - сказав Рейнсалу.

"Але справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", - додав він.

На думку Рейнсалу, Естонія також має оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах.

Міністр нагадав, що питання про візи для громадян РФ уже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у Росії існували ковідні обмеження, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів, додав Рейнсалу.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку. Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням щодо нового кола, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема - за участь у війні проти України на боці РФ.

Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, тих, хто пішов воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.