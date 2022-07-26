Зростання дистанції між Казахстаном та РФ є несподіваним викликом для Путіна, – WSJ

Країна збільшує оборонний бюджет та зближається з Китаєм і Туреччиною.

Після вторгнення Росії в Україну Казахстан почав різко віддалятися від РФ, збільшуючи оборонний бюджет та зміцнюючи зв’язки з Китаєм і Туреччиною.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

“На початку року Росія направила понад 2000 військових до свого давнього союзника Казахстану, щоб допомогти придушити насильницькі антиурядові заворушення. Через шість тижнів, коли російські війська увірвалися в Україну, Казахстан мав можливість відплатити за послугу, підтримавши вторгнення. Цього не сталося”, – зазначає видання.

Натомість Казахстан приєднався до інших країн Центральної Азії вздовж південного кордону Росії, які зберігають нейтралітет щодо війни, залишивши Білорусь єдиною колишньою радянською державою, яка запропонувала РФ цілковиту підтримку.

Казахстан пообіцяв “посилити санкції Заходу проти Москви, заявивши, що збільшить експорт нафти в Європу через маршрути, що обходять Росію, збільшивши свій оборонний бюджет і прийнявши делегацію США, що мала наблизити цю центральноазіатську країну до орбіти Вашингтона”.

Видання зазначає, що зростання дистанції між Москвою та її найбільшим союзником у Центральній Азії є несподіваним викликом для президента Росії Володимира Путіна.

“Протягом десятиліть після розпаду Радянського Союзу Москва працювала над збереженням впливу в Центральній Азії через військові та економічні альянси з колишніми братськими республіками. Головною серед них є Казахстан, багата нафтою країна, яка за розміром перевищує Західну Європу. Дві країни мають спільний кордон протяжністю 4750 миль – другий за довжиною кордон у світі після кордону США та Канади”, – зазначає The Wall Street Journal.

Вторгнення Росії в Україну, яка має багато спільного з Казахстаном, змінила динаміку між казахами та росіянами. Зараз Казахстан переглядає привілейовану позицію Росії у своїй зовнішній політиці та “виходить” на такі країни як США, Туреччина та Китай.

Зокрема, наприкінці квітня міністр національної оборони Китаю Вей Фенхе відвідав Казахстан і зустрівся з президентом Касим-Жомартом Токаєвим. Сторони домовилися посилити військову співпрацю.

Казахстан також посилює відносини з регіональним лідером та членом Організації Північноатлантичного договору Туреччиною. На початку травня країни підписали угоду про спільне виробництво військових безпілотників у Казахстані.

Казахстан також збільшив власний оборонний бюджет на майже 918 мільйонів доларів. Частина грошей піде на збільшення військових резервів країни. Вивчивши уроки опору в Україні, Казахстан також планує зробити свою армію мобільнішою і вправнішою для боротьби з гібридними загрозами, зокрема кібератаками, поширенням дезінформації та втручанням у вибори.

Нагадаємо, президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.