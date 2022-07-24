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У Стамбулі працюють над тим, аби перше судно з зерном якнайшвидше вийшло з українських портів

Турецьке Міністерство національної оборони заявило, що "триває координація між владою".

У Стамбулі працюють над тим, аби перше судно з зерном якнайшвидше вийшло з українських портів
Фото: Мінінфраструктури

У Стамбулі триває робота Спільного координаційного центру для безпечного транспортування зерна з українських портів

Про це повідомили в турецькому Міністерстві національної оборони.

У відомстві підкреслили, що "триває координація між владою, щоб перше судно із зерном якнайшвидше відпливло з українських портів".

"Ми наполегливо працюємо у створеному в Стамбулі Спільному координаційному центрі для безпечної доставки зерна, яке очікує в українських портах, до країн усього світу", - додали в турецькому міністерстві.

Нагадаємо, російські окупанти 23 липня завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно. Згодом міністр інфраструктури України заявив, що попри удар по Одесі Україна продовжить підготовку до експорту зерна. Наразі три морські порти Одещини готують до відвантаження продукції.

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