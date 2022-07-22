До Польщі привозитимуть на лікування групи українських військових - ЗМІ

На лікування до Польщі вже прибули більше 30 українських військових.

Найближчим часом до Польщі планується щотижня привозити на лікування групи поранених українських військових.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на RMF.FM.

Наступного тидня до Польщі має прибути друга група поранених українських військових.

“Реалістичний сценарій передбачає, що найближчим часом cхожі групи (із близько 30 військових - ред.) транспортуватимуться до Польщі санітарним поїздом раз на тиждень”, - зазначає радіо.

Перша група поранених українських військових 18 липня прибула до Польщі. 31 бійця розподілили по 11 шпиталях Люблінського, Мазовецького і Лодзького воєводств Польщі.

За інформацією Мінздрава Польщі, їхній стан стабільний, триває лікування.

Раніше повідомлялось, що пацієнтам із важкими травмами та опіками, які вони отримали внаслідок ракетного удару Росії по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном.