Очільник "МЗС" Придністровʼя заговорив про плани приєднання до Росії

Так званий міністр закордонних справ невизнаного Придністровʼя Віталій Ігнатьєв заявив про наміри "приєднання" цього молдовського регіону до Росії.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Ігнатьєва російському пропагандистському інформаційному агентству.

В урядовому Бюро реінтеграції Молдови на це відповіли, що "всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримує формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів". Таку заяву цитує молдовське видання NewsMaker.

Напруга в регіоні знову зростає на тлі тридцятої річниці підписання мирної угоди, яка допомагла встановити поточний спеціальний статус Придністровʼя. Угода була підписана між тодішніми президентом Молдови Мірчею Снєгуром і президентом РФ Борисом Єльциним. Серед іншого, вона закріплювала, що частини 14 армії ЗС Росії, які дислокуються в Молдові, будуть зберігати нейтралітет.

Цього тижня Молдова заборонила вʼїзд на свою територію російським офіцерам так званого оперативного угруповання російських військ.

Росія робила спроби використати Придністровʼя у війні проти України, зокрема й шляхом диверсій та провокацій. Нині, за оцінкою українських сил, загрози наступу ворога з цього боку немає. Однак росіяни намагаються вербувати там населення для війни.