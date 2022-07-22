Нові антиросійські санкції опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу

Оприлюднено список 48 фізичних осіб та 9 організацій та юридичних компаній, які потрапили під обмеження.

Нові санкційні обмеження Євросоюзу щодо Росії опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції розширюють перелік товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Також накладено заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, яке є найбільш значущим експортом Росії після енергоносіїв.

Окрім того, ЄС розширює сферу дії заборони на приймання депозитів, включно з депозитами від юридичних та юридичних осіб, відкритими у третіх країнах, контрольний пакет акцій яких належить громадянам Росії або фізичним особам, які проживають у РФ.

Для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки у світі ЄС дозволив транзакції з низкою державних компаній, що займаються експортом пшениці та добрив і транспортуванням нафти до третіх країн.

Також Європейський Союз оприлюднив список 57 фізичних осіб, організацій та юридичних компаній, які потрапили під нові санкції.

Серед них: депутат Державної думи РФ від Чечні Адам Делімханов, командувач чеченським відділенням Національної гвардії Російської Федерації Шарип Деліхманов, міський голова Москви Сергій Собянін, губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, голова “Ростеху” Сергій Чемезов, актори Володимир Машков та Сергій Безруков, уповноважена з прав дитини при президенті Марія Львова-Бєлова а також: мотоклуб “Нічні вовки” з його лідером Олександром Залдостановим, рух “Юнармія”, “Сбербанк”, фонд “Русский мир” тощо.

Нагадаємо, країни Євросоюзу узгодили сьомий пакет санкцій проти Росії, впроваджуваних за її велике вторгнення в Україну. Для остаточного ухвалення санкційного пакету потрібна ще згода Єврокомісії та Європейської ради.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомив, що Європейський Союз заблокував пропозицію накласти санкції на російську металургійну компанію “ВСМПО-Авісма” – найбільшого виробника титану.

Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій, набув чинності у червні. Його обмеження передбачають заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Планується, що поетапна відмова від сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.