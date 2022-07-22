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Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності

Він передбачає ембарго на російське золото. 

Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності
Фото: EPA/UPG

Набув чинності Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, вжитих за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Обмежувальні заходи введені в дію після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу

Насамперед нові санкції містять ембарго на золото, яке після енергоносіїв для Росії є другим за обсягом експортним матеріалом.

"Рішення розширює перелік контрольованих товарів, які можуть сприяти військово-технічному зміцненню Росії або розвитку її оборонного сектору. Рішення накладає заборону на прямий або не прямий імпорт, купівлю або перевезення золота. Ця заборона поширюється на золото російського походження, вивезеного з Росії після набуття чинності положення (про санкції – ред.)", – зазначено в рішенні ЄС.

До списку підсанкційних осіб цього разу додали 48 людей і організацій. 

Вжито заходів проти фонду "Русский мир", Фонду підтримки публічної дипломатії ім. Горчакова, Россотруднічества, Юнармії, виробника електронних систем для військової техніки "Квант", групи компаній, що будує військові кораблі ФОРСС, пропагандистського мотоклубу "Нічні вовки", з яким дружить президент РФ, лідера цього клубу Залдостанова і очільників його осередків Андрія Бобровського, Йозефа Камбалека, Олексія Вайца, стівідорної компанії "Алвіта", причетної до вивезення краденого українського зерна, московського мера Собяніна, першого віцепремʼєра Андрія Білоусова, колишнього генпрокурора Юрія Чайка, представників керівництва "Єдіної Росії", акторів Сергія Безрукова і Володимира Машкова, командувачів Росгвардією Віктора Стригунова, Ігоря Ільяша, Олега Плохого, Алібека Делімханова та інших силовиків, родичів низки олігархів. 

Санкцій вжито і проти колаборантів Євгена Балицького, Костянтина Іващенка, Олександра Кобеця, які після приходу окупантів пішли на співпрацю з ними. 

Нагадаємо, що попередній пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 3 липня. Україна все ще наполягає на впровадженні газового ембарго, аби зменшити фінансування російської воєнної машини.

У інших пакетах ЄС впровадив часткове нафтове ембарго, а також заборону на імпорт російського вугілля. 

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