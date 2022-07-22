Порт Роттердаму припинив контейнерні перевезення до Росії

Найбільший контейнерний порт Європи, що знаходиться в Роттердамі, припинив контейнерні перевезення до Росії та з Росії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби порту.

"Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні "вузькі місця" в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні", - заявили у пресслужбі.

Загалом, обсяги перевалки контейнерів у порту Роттердама за перше півріччя впали майже на 9%.

Також там додали, що війна в Україні призвела до суттєвих змін у багатьох сегментах.

“Наприклад, імпорт як ЗПГ, так і вугілля дуже різко зріс як альтернатива зменшеному європейському імпорту російського газу по трубопроводах. Видобуток сирої нафти збільшився, нафтопродукти подешевшали. Перевалка залізної руди, сільськогосподарських навалів і контейнерів була нижчою, ніж за аналогічний період минулого року”, - заявляють у пресслужбі.

Водночас в очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти останніми місяцями було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і ЗПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.

Нагадаємо, набув чинності Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, вжитих за її повномасштабне вторгнення в Україну. Насамперед нові санкції містять ембарго на золото, яке після енергоносіїв для Росії є другим за обсягом експортним матеріалом. Також до списку підсанкційних осіб цього разу додали 48 людей і організацій.