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Тютюнова компанія Philip Morris піде з Росії до кінця року, – Bloomberg

У березні Philip Morris заявив про свій намір покинути російський ринок через розв’язану РФ війну в Україні.

Тютюнова компанія Philip Morris піде з Росії до кінця року, – Bloomberg
Фото: pmi.com

Американська тютюнова компанія Philip Morris планує завершити процедуру виходу з російського ринку до кінця року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Яцека Ольчака.

“Ми наполегливо працюємо над тим, щоб припинити нашу присутність у Росії, але не думаю, що це станеться протягом наступного кварталу”, – повідомив він.

За словами гендиректора, процедура виходу з російського ринку може бути завершена приблизно до кінця року.

“Це досить складний процес”, – сказав Ольчак.

Раніше компанія опублікувала фінансові результати за другий квартал, які перевершили очікування аналітиків, оскільки Philip Morris продав більше своїх виробів з підігрівом IQOS і отримав прибуток від підвищення цін на сигарети. Компанія також підвищила свій прогноз прибутків на рік.

Нагадаємо, за 140 днів варварської агресії РФ проти України з російського ринку вийшли майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба

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