Перший вантаж української агропродукції з дунайського порту прибув до Болгарії

В болгарський порт Варна прибуло перше судно з агропродукцією, яке вийшло з українського порту Рені на Дунаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання Maritime.bg.

"Баржа, супроводжувана буксиром - штовхачем Felix, завантажена насінням соняшнику для болгарського маслопереробного заводу, прибула", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Міністерстві сільського господарства Болгарії побоюються, що сільськогосподарська продукція з України демпінгуватиме болгарську.

Як раніше повідомлялось, за зверненням Мінінфраструктури, ВМС ЗСУ долучились до організації забезпечення перевезень агропродукції цивільними суднами через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. До портів України вже прибули перші вісім іноземних суден.