Сьогодні в новинах багато згадок про зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море. У переговорах є певний прогрес, найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи”, - повідомив президент України.

Він повідомив, що підписав сьогодні указ про нагородження орденом “За заслуги” І ступеня Марини Вязовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.

“Це дуже вагома й престижна відзнака – її називають Нобелівською премією з математики”, - нагадав Зеленський.

Він підкреслив, що українка пані Вязовська стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль. Їй вдалося розв’язати задачу про пакування сфер у восьмивимірному просторі. Як відзначають науковці, Марина Вязовська запропонувала дуже сильні ідеї й допомогла розв’язанню також пов’язаних задач.

“Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще й за те, що вона допомагає всім нам, усім українцям, захищати нашу свободу й незалежність. Зокрема й під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну Росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що пані Марина навчалася в Україні, в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел.

Також Володимир Зеленський взяв участь у роботі конференції “Азійське лідерство”, яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один із тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси й цінності звучали та сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах – лідерах Азії.

“Яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти”, - наголосив президент України.

Зеленський розповів, що триває розбір завалів після російського удару по місту Часів Яр. Станом на цей час у списку загиблих – 48 людей, серед них – одна дитина. Врятувати вдалось 9 людей. Рятувальники працюватимуть на місці, поки не розберуть усі завали. Це був один із найжорстокіших російських ударів за увесь час війни.

“Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде”, - пообіцяв президент України.

Сьогодні ввечері він також підписав указ про нагородження 136 учасників бойових дій державними нагородами, 25 із них – посмертно.

Нагадаємо, блокування Росією експорту українського продовольства призвело до кризи на Шрі-Ланці. Надалі соціальні вибухи можуть відбуватися в інших країнах.