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Прокуратура підозрює 18-річного хлопця у знищенні герба України на тимчасово окупованій території

Поки що про підозру повідомлено заочно.

Прокуратура підозрює 18-річного хлопця у знищенні герба України на тимчасово окупованій території
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 18-річному хлопцю за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України на Харківщині.  

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

“Наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що підозрюваний, і з ним ще одна особа, піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу.

Після цього підозрюваний “з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, “хизуючись” своїми діями на камеру”.

Правоохоронці встановлюють інших фігурантів кримінального провадження. 

Нагадаємо, агент російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області, згідно із вироком суду першої інстанції отримав вісім років позбавлення волі

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