У Маріуполі частково відновили мобільний зв’язок та інтернет, але вони – російські – радник мера

Також в місті подекуди почав працювати інтернет.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі з’явився мобільний зв’язок.

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

“З’явився зв’язок: телефонний зв’язок, є частково по місту вай-фай, частково деякі будинки вже отримали швидкісний інтернет. І 4G теж частково з’явився”, – зазначив Андрющенко.

Як він додав, за словами окупантів, цей зв’язок “ДНРівський”.

“Але можна називати як завгодно, але це точно російський сателіт”, - заявив радник мера.

Нагадаємо, жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста.

Раніше повідомлялось, що окупанти завищують кількість населення Маріуполя, щоб розкрадати гуманітарку.