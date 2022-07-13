У Маріуполі частково відновили мобільний зв’язок та інтернет, але вони – російські – радник мера

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі з’явився мобільний зв’язок.
Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
“З’явився зв’язок: телефонний зв’язок, є частково по місту вай-фай, частково деякі будинки вже отримали швидкісний інтернет. І 4G теж частково з’явився”, – зазначив Андрющенко.
Як він додав, за словами окупантів, цей зв’язок “ДНРівський”.
“Але можна називати як завгодно, але це точно російський сателіт”, - заявив радник мера.
Нагадаємо, жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста.
Раніше повідомлялось, що окупанти завищують кількість населення Маріуполя, щоб розкрадати гуманітарку.