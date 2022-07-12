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Окупанти завищують кількість населення Маріуполя, щоб розкрадати гуманітарку, - Андрющенко

Кількість населення за даними окупантів в півтора рази вище від реальної.

Окупанти завищують кількість населення Маріуполя, щоб розкрадати гуманітарку, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

За даними “гуманітарних штабів” єдиноросів в Маріуполі на зараз проживають 212 тис. людей. Ця цифра є значно завищеною - скоріш за все, населення міста не перевищує 150 тис. 

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Близько місяця тому заступник голови окупаційної адміністрації озвучив цифру в 196 тис людей, посилаючись на якийсь перепис”, - написав Андрющенко. 

Він додав, що за даними міської влади в Маріуполі проживають 100-150 тисяч осіб, з найбільш точною в 130 тис. людей з урахуванням міграційних процесів. 212 тис. – це трохи менше половини населення Маріуполя до війни, коли в місті народжувалось щотижня від 50 дітей. На сьогодні за тиждень в Маріуполі народилось 4 дітей. 

Навіть за даними окупантів, отримувати пенсії зареєструвались всього 70 тис. осіб. Навіть за мирні часи літнє населення переважало за працездатне, а зараз саме літні люди основа тих, хто вирішив не евакуюватись, отже кількість мешканців Маріуполя не може бути більшою за 130-150 осіб. 

Як стверджує Андрющенко,  окупанти завищують цифри, щоб розкрадати гуманітарну допомогу та готівкове фінансування. 

 “І тут варто згадати, що гуманітарний штаб в Маріуполі очолює молодший син голови окупаційної адміністрації Іващенко. Подопічний та старий приятель Сабліна. Тому вони розробили та впровадили добру стару схему “мертвих душ”, - розповів радник мера Маріуполя. 

Андрющенко зазначив, що надлишки гуманітарки реалізуються родиною Іващенко по місту та району, готівка ж розподіляється іншими людьми з оточення Сабліна та Петра Іванова.  

Саме через це невиплата зарплат за роботи, нестача будматеріалів та інші проблеми. 

Радник мера вважає, що населення міста за даними окупантів і надалі буде зростати.  

Нагадаємо, для того, щоб відбудувати Маріуполь, знадобиться 10 років і близько 14 млрд дол.

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