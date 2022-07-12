Стягнути борг під час війни можливо, навіть якщо місце виконання – тимчасово окупована територія

Життя мільйонів українців назавжди поділилося на "до" та "після". Зміни торкнулися не тільки питання безпеки, а й усіх сфер життєдіяльності країни. Про те, який вигляд має життя в окупації, ми дізнаємося або через соцмережі, або зі слів тих українців, що вимушені жити на загарбаних росією та її бойовиками українських територіях . Тож громадянам може здатись, що повернути борги після рішення українського суду, яке набрало законної сили, на тих територіях уже неможливо. Повністю розвінчую цей черговий міф.

Команда Міністерства юстиції України здійснила розподіл тих рішень, місцем виконання яких є тимчасово окупована територія. Це необхідні дії, які дозволяють дещо врегулювати виконання судових рішень на час воєнного стану, в такий спосіб захистивши національні інтереси.

Змінено місця розташування відділів державної виконавчої служби:

у Луганській області http://surl.li/ckhdh та http://surl.li/ckhdj

у Херсонській області http://surl.li/ckhdk

у Запорізькій області http://surl.li/ckhdb

у Донецькій області http://surl.li/ckhdd та http://surl.li/ckhdf

Ще раз наголошую, що ми абсолютно чітко розуміємо, що життя кожного громадянина 24 лютого зазнало серйозних змін. До повномасштабної війни у більшості українців була робота. Сьогодні лише третина працює у звичному режимі, кожен п'ятий – віддалено або частково, і лише одиниці знайшли собі нову роботу. Саме тому, щоб хоча б якось адаптувати боржників до нових реалій життя, фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Проте, щоб захистити права і стягувачів, такі виконавчі провадження і далі залишаються обов’язкові до виконання.

Нагадую, що також тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

юридичні особи-боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни росії);

Також, передбачена заборона відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії росії на період окупації.

Впевнений, що повоєнні часи відкриють для України та громадян великі можливості й українці вже починають до них готуватися.