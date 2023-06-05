Приватна сфера виконання рішень: воєнні новації

Повномасштабна війна змінила життя кожного з нас. Тому зараз основне завдання українців - дати гідну відсіч окупанту. Крім того, нам потрібно утримати економіку для життєзабезпечення країни, а саме: працювати там, де це можливо, сплачувати податки, наймати працівників.

Фото: Сергей Нужненко

Специфіка роботи сфери виконання рішень під час воєнного стану дуже відрізняється від інших видів діяльності. І, так, сподіваюсь, що всі ставляться до цього з розумінням. Багато державних та приватних виконавців борються з ворогом в лавах ЗСУ. І безумовно всі, після нашої перемоги, хочуть повернутись до своєї професії.

Хоч сфера виконання судових рішень в умовах воєнного стану зазнала додаткового врегулювання (мораторій на стягнення з певних суб’єктів, спрощення відновлення порушеного права тощо), ми далі продовжили роботу над адаптацією діяльності до воєнних потреб. Адже ніхто за всі роки незалежності України не готував жодну зі сфер до такого глобального сценарію війни.

Які новації зазнали сферу виконання рішень, зокрема, щодо діяльності приватних виконавців (Закон №3048-IX, який встановлює зміни до законодавства про виконання судових рішень):

Спрощено порядок зупинення діяльності приватних виконавців за власним бажанням

Зараз скрутне становище і не всі приватні виконавці готові продовжувати працювати: чи то через безпекові побоювання, чи з інших причин. Тепер вони можуть за власним бажанням зупинити свою діяльність. Цим законом внесено зміни до Закону України “Про органи та осіб що здійснюють примусове виконання рішення”. Відповідно, приватний виконавець, який здійснює свою діяльність може за власним бажанням зупинити її, при цьому визначивши іншого приватного виконавця (не обов’язково з цього самого округу), який буде продовжувати здійснювати його виконавчі провадження. Договір про заміщення приватного виконавця також може передбачати розподіл стягнутої основної винагороди між приватними виконавцями.

Наприклад, приватні виконавці з Донецької області захотіли виїхати, бо на території Донецької області не можна вчиняти будь-які виконавчі дії, допоки там ведуться бої. Тепер приватний виконавець може укласти договір з іншим приватним виконавцем, навіть якщо він знаходиться в іншому окрузі (до прикладу, в Одесі чи у Львові). Для цього передбачена чітка процедура.

Також зміни стосуються територіальності:

Зміна полягає у тому, що приватний виконавець, який раніше здійснював свою діяльність на тимчасово окупованих територіях, може змінити виконавчий округ та продовжувати роботу у новому окрузі за наявності виконавчих проваджень.

Припустимо, приватний виконавець з Донецька, маючи на виконанні провадження, може змінити виконавчий округ на Дніпропетровську область та мати там нові виконавчі провадження. Також він може у пасивному режимі закінчувати старі виконавчі провадження по Донецькій області, проте не вчинюючи примусове виконання рішень. Це важлива зміна, оскільки виконавці таким чином можуть продовжувати працювати та підтримувати економіку країни загалом.

• Внесено зміну щодо належного контролю за тимчасової відсутності приватних виконавців.

На жаль, є ситуації, коли сторони виконавчого провадження не можуть знайти приватного виконавця (банально - офіс постійно зачинений, на дзвінки ніхто не відповідає) і при цьому немає іншого приватного виконавця, який би міг їм допомогти: закінчити виконавче провадження, вилучити особу з реєстру боржників тощо.

Тепер Міністерство юстиції України може проводити перевірки щодо наявності приватного виконавця на робочому місці. Така перевірка здійснюється за місцезнаходженням офісу приватного виконавця, відомості про який внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, а її предметом є підтвердження факту здійснення приватним виконавцем своєї діяльності в офісі приватного виконавця. Якщо він відсутній – вноситься подання про зупинення діяльності і призначається інший виконавець.