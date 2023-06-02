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Почуйте тих, хто хоче бути почутими. Як правильно говорити й писати про ЛГБТІК+ ?

Червень — це не лише початок літа, а й Місяць гордості (Pride Month). Упродовж цього місяця ЛГБТ-спільнота світу відзначає свободу бути собою та наголошує на важливості рівних прав незалежно від гендеру та сексуальної орієнтації. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» до місяця прайду підготувала довідник, що допоможе правильно звертатись до ЛГБТІК+.

Відчувати себе вільно й не приховувати сексуальну орієнтацію або гендерну ідентифікацію — щастя для багатьох людей. Натомість прожити життя, приховуючи себе від інших — травматично. Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» відчула це у своїй роботі. Ми кілька років працюємо з тисячами сімейних лікарів та лікарок, які розповідають нам, як нелегко їхнім клієнтам і клієнткам з ЛГБТ-спільноти. Дискримінація, стигматизація, відсутність базових юридичних прав і доступу до медичних послуг, відчуття меншовартості й непотрібності. Інколи це стосується й самих медиків та медикинь, які не приховують свою орієнтацію. Втім ці процеси поволі перероджуються. Суспільство й держава починають чути людей ЛГБТІК+, проте не так швидко, як хотілося б.

Етика в медицині надважлива. Спілкування й надання послуг починається з толерантного звертання, яке є базою здорового суспільства, де поважають право інших бути собою.

Команда «Твій сімейний лікар» підготувала довідник, що допоможе правильно говорити й писати про ЛГБТІК+. Ці поради пом’якшать лексикон людей, що працюють у галузях медицини, освіти, юриспруденції, державних закладах, ЗМІ й в інших установах та організаціях.

Довідник толерантності

Повномасштабна війна росії проти України навчила нас об’єднуватись. Ми сильні, коли разом. Толерантність теж має навчити нас стояти пліч-о-пліч. Поважати вибір інших — це важливий крок у наше спільне майбутнє. Жити у суспільстві, де ви можете бути собою — це свобода. Яку ми можемо подарувати одне одному вже зараз.

Долучайтесь до громадської спілки «Твій сімейний лікар» у Viber, Facebook та YouTube. Разом ми збудуємо здорове й свідоме суспільство.

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