Почуйте тих, хто хоче бути почутими. Як правильно говорити й писати про ЛГБТІК+ ?

Відчувати себе вільно й не приховувати сексуальну орієнтацію або гендерну ідентифікацію — щастя для багатьох людей. Натомість прожити життя, приховуючи себе від інших — травматично. Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» відчула це у своїй роботі. Ми кілька років працюємо з тисячами сімейних лікарів та лікарок, які розповідають нам, як нелегко їхнім клієнтам і клієнткам з ЛГБТ-спільноти. Дискримінація, стигматизація, відсутність базових юридичних прав і доступу до медичних послуг, відчуття меншовартості й непотрібності. Інколи це стосується й самих медиків та медикинь, які не приховують свою орієнтацію. Втім ці процеси поволі перероджуються. Суспільство й держава починають чути людей ЛГБТІК+, проте не так швидко, як хотілося б.
Етика в медицині надважлива. Спілкування й надання послуг починається з толерантного звертання, яке є базою здорового суспільства, де поважають право інших бути собою.
Команда «Твій сімейний лікар» підготувала довідник, що допоможе правильно говорити й писати про ЛГБТІК+. Ці поради пом’якшать лексикон людей, що працюють у галузях медицини, освіти, юриспруденції, державних закладах, ЗМІ й в інших установах та організаціях.
Довідник толерантності
Повномасштабна війна росії проти України навчила нас об’єднуватись. Ми сильні, коли разом. Толерантність теж має навчити нас стояти пліч-о-пліч. Поважати вибір інших — це важливий крок у наше спільне майбутнє. Жити у суспільстві, де ви можете бути собою — це свобода. Яку ми можемо подарувати одне одному вже зараз.
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