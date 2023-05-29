Мистецтво жити. Чому вчасне лікування ВІЛ продовжило б життя Фредді Мерк'юрі, Мішелю Фуко та Клаусу Номі?

ВООЗ: на планеті понад 42 мільйони людей живуть з ВІЛ. Щодня ця цифра збільшується на 14-15 тисяч. За останні 25 років від СНІДу померло майже 25 мільйонів осіб. Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» нагадує: ВІЛ/СНІД — не вирок, якщо у вашому житті є тестування та антиретровірусна терапія.

1986 року передовиці британської преси рясніли заголовками: «Фредді Мерк'юрі зробив тест на ВІЛ». Журналісти усіляко намагались розпитати співака про результати тесту. Нагоду вони отримали в аеропорту Гітроу, коли Фредді Мерк'юрі повертався з туру Японією. Співак спростував інформацію, мовляв, тесту не було, тож і результату немає. Втім, чутки про стан здоров’я рок-музиканта продовжували ширитися світовими ЗМІ. На церемонії нагородження Brit Awards 1990 схудлий та виснажений Фредді Мерк'юрі вийшов на сцену, де разом з музикантами Queen одержав нагороду за внесок у британську музику. 22 листопада 1991 року Мерк'юрі викликав менеджера Queen Джима Біча до себе додому в Кенсінґтон, щоб підготувати публічну заяву. Наступного дня її оприлюднили для ЗМІ від імені Мерк'юрі:

24 листопада 1991 року, через добу після оприлюднення заяви, Фредді Мерк'юрі помер у своєму будинку в Кенсінґтоні. Співаку було 45 років. Офіційна причина смерті — бронхіальна пневмонія, спричинена СНІДом.

Окрім рок-музиканта зі СНІДом боролися знаменитості: Айзек Азімов, Мішель Фуко, Клаус Номі, Кіт Гарінґ, Офра Хаза, Лібераче, Мері Фишер та багато інших. А також мільйони людей на планеті. З того часу стигматизація хвороби спала, хоча повністю не зникла. Репортери більше не переслідують селебрітіз через ВІЛ-статус, як робили це з Фредді Мерк'юрі. Нині зірки, а також звичайні люди, що живуть із ВІЛ/СНІД, не соромляться позитивного статусу, а говорять про нього. Чарлі Шин, Джонатан Ван Несс, Андреас Лундстедт, Біллі Портер, Кончита Вурст — закликають тестуватись на ВІЛ та приймати антиретровірусну терапію.

Сьогодні ВІЛ можна виявити за допомогою швидкого тесту у сімейного лікаря чи лікарки. Це допомагає вчасно почати лікування, якщо тест позитивний, й продовжувати звичайне життя: народити здорових дітей, змінити кілька професій, об’їхати світ, дожити до літнього віку. Які ж відмінності між ВІЛ та СНІДом, як передається вірус, як захистити себе і як лікуватись — розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

ВІЛ і СНІД — у чому різниця?

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини. Збудник поволі вражає імунну систему. Отримавши ВІЛ, можна роками не відчувати змін в організмі. Однак згодом проявляються перші симптоми. Людина починає часто хворіти, погіршується самопочуття, збільшуються лімфовузли (найчастіше під нижньою щелепою, за вухами, під пахвами), з’являється висипка (на обличчі, шиї, спині), спостерігається блідість шкірних покривів та постійна втома, загострюються хронічні захворювання. Діагностувати ВІЛ візуально неможливо. Підтвердити наявність вірусу можна за допомогою безоплатного тесту у вашого сімейного лікаря чи лікарки, або ж у пунктах тестування на ВІЛ та кабінетах «Довіри».

Якщо ВІЛ вчасно не виявити й не лікувати, імунна система ослабне повністю, це призведе до СНІДу — синдрому набутого імунодефіциту. Імунітет людини, що живе зі СНІДом, майже не функціонує. Імунна система більше не може чинити опір будь-яким збудникам. Хвороби в ослабленому тілі прогресують, з’являються нові інфекції, організм не витримує навантаження та через деякий час настає смерть.

Прожити довге, повноцінне життя, маючи ВІЛ — можливо

Для лікування ВІЛ-інфекції використовують антиретровірусну терапію. Вона пригнічує розмноження вірусу й зміцнює імунітет. АРТ зменшує концентрацію вірусу в організмі, а згодом — блокує можливість ВІЛ-позитивної людини передавати збудника. Крім того, антиретровірусна терапія відновлює функції імунної системи, а також продовжує та підвищує якість життя. Сьогодні в Україні сотні тисяч людей приймають АРТ.

Хто сплачує за лікування?

В Україні люди з ВІЛ мають право на довічну безплатну терапію. Антиретровірусні препарати повністю забезпечує держава. Про це детальніше ви можете дізнатись у свого сімейного лікаря чи лікарки.

Чи існує вакцина проти ВІЛ?

Протягом останніх років вчені кілька разів намагались створити препарат. Утім, поки безрезультатно. Вакцинація проти ВІЛ — один з найскладніших напрямків медичних досліджень. На цю складність найбільше впливає швидка мутація вірусу. Поки вакцини не винайшли, антиретровірусна терапія — єдине ефективне лікування.

Як захистити себе від ВІЛ?

Щороку в Україні виявляють від 2 до 3 тисяч людей з ВІЛ. Запобігти передачі вірусу допоможе використання презервативів під час статевих контактів. Крім того, потрібно використовувати стерильні інструменти у хірургії, гінекології, стоматології, у тату салонах та у б’юті-індустрії тощо.

Що робити, якщо ви мали незахищений секс з людиною, що живе з ВІЛ чи з людиною, ВІЛ-статус якої не знаєте. Або ж мали прямий контакт з кров’ю особи з ВІЛ

Найперше — зверніться до сімейного лікаря чи лікарки, або у кабінети «Довіри». Вам розкажуть, де отримати медикаментозну постконтактну профілактику (МПКП), або ж назначать її й дадуть рекомендації щодо прийому. Це допоможе запобігти інфікуванню. МПКП призначають якомога швидше, але не пізніше 72 годин після контакту, у результаті якого могла статися передача ВІЛ.

В Україні понад 250 тисяч людей живуть з ВІЛ. Кожна третя особа не знає про свій позитивний статус. Щодня вірус руйнує здоров’я та впливає на якість життя українців та українок. Не відкладайте тестування на вихідні, на свята чи на інший вдалий день. Протестуйтесь і збережіть своє життя вже сьогодні. Якщо у вас виявили ВІЛ — будьте сміливими та відвертими із собою, любіть себе у різних станах, отримуйте терапію проти ВІЛ і живіть далі, бо що може бути ціннішим за життя? Більше корисної інформації дізнавайтесь у вайбері, фейсбуці та ютубі громадської спілки «Твій сімейний лікар».