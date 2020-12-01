США за 13 років вклали $250 млн у програми припинення епідемії ВІЛ в Україні

У Посольстві США зазначили, що ці інвестиції зміцнили систему охорони здоров'я України для протистояння ВІЛ та іншим викликам здоров'ю навіть за часів труднощів.

США за 13 років вклали понад $250 млн у програму припинення епідемії ВІЛ в Україні.

Про це повідомили в Посольстві США в Україні.

"У Всесвітній день боротьби зі СНІДом ми висловлюємо свою підтримку тим, хто працює над зупиненням поширення епідемії, і ми підтримуємо своєчасне тестування і лікування, що дає змогу людям із ВІЛ жити повноцінним життям", - йдеться в повідомленні.

У Посольстві США зазначили, що ці інвестиції зміцнили систему охорони здоров'я України для протистояння ВІЛ та іншим викликам здоров'ю навіть за часів труднощів.

Нагадаємо, у червні 2019 Міністерство охорони здоров'я затвердило новий протокол лікування і профілактики ВІЛ-інфекцій.З цього моменту всі люди з ВІЛ, незалежно від кількості вірусу в крові, мають право довічно отримувати безкоштовне лікування.

Новий протокол передбачає діагностування ВІЛ тільки 2 швидкими тестами різних виробників. Ця норма дозволить поставити людину на облік швидше, відповідно, швидше розпочати лікування ВІЛ-інфекції.