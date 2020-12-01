Голова Закарпатської ОДА закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з обшуками в благодійному фонді

Петров спростував чутки про свою причетність до обшуків.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров спростував чутки про свою причетність до обшуків у благодійних фондах і закликав правоохоронців "надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій".

Про це Петров написав у фейсбуці.

"Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті - це певною мірою образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії - я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила - це не аргумент, особливо у політиці...", - зазначив голова ОДА.

Петров висловив переконання, що голова ОДА не повинен втручатися у роботу правоохоронних органів.

"Водночас є об’єктивні реалії. І я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством", - написав Петров.

Він висловив сподівання, що дії правоохоронців мотивовані законами України, і наголосив, що у нього як голови ОДА немає мотивації розхитувати суспільно-політичну ситуацію та втягувати Україну в міжнародний скандал.

"Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Є слідство, є підозрювані особи, є санкція суду на обшуки", - зазначив він.

Олексій Петров закликав правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби "зняти питання можливих політичних інсинуацій". Він також запросив усіх депутатів новообраної обласної ради "до відкритої та чесної розмови". "Я завжди готовий до діалогу, навіть в таких важких ситуаціях", - додав голова ОДА.

Як повідомляли, 30 листопада в СБУ повідомили про обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

З огляду на обшуки Будапешт викликав українського посла. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що, незважаючи на "нещодавні обіцянки і "прагнення до миру", залякування угорської громади й антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні".