Фото: Макс Требухов

Столичні правоохоронці посилили охорону в урядовому кварталі через заплановані масові акції під Верховною Радою.

За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС. Про це повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"Водночас інформуємо, що у зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - йдеться у оголошенні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: facebook/savefop

Мітинги під парламентом сьогодні запланували представники руху SaveФОП, які вимагають відтермінувати введення касових апаратів.

На відповідній сторінці у Facebook опубліковані фото та відео акції. Протестувальники перекрили рух на вул. Грушевського.

Нагадаємо, що Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує відкласти застосування касових апаратів для ФОП 2-4 груп, дохід яких не перевищує певну суму. Протестувальники ж вимагають відкласти РРО для всіх груп ФОПів, і з ризикових також. Проєкту Зеленського в порядку денному Ради на сьогодні немає.