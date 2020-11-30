Рада створить компромісний законопроєкт для виходу з конституційної кризи на основі пропозицій нардепів і Зеленського

У ньому врахують позитивні аспекти, які відображені в проєктах Зеленського та робочої групи.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що питання виходу з конституційної кризи вдасться розглянути вже цього пленарного тижня.

Про це спікер заявив на засіданні Погоджувальної ради.

"Ви знаєте, що наприкінці минулого тижня Володимиром Зеленським був внесений законопроєкт щодо фактично відновлення, відповідно до рішення Конституційного Суду, статті 366-1 щодо відповідальності за недекларування чи внесення недостовірних відомостей до декларацій. Була досягнута домовленість, що сьогодні законопроєкт робочої групи ВР також уже відкритий для підписання", - сказав Разумков.

За його словами, до такого рішення дійшли на нараді 28 листопада, яка проходила за участю керівників фракцій, прем’єра та керівництва Офісу президента, і на ранковій нараді 30 листопада.

"На базі цих двох законопроєктів ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, враховуючи всі позитивні аспекти, які відображені як у законопроєкті президентському, такі і в тому, що напрацювала робоча група. І якщо все буде добре, то вже цього тижня ми зможемо це питання розглянути та швидко вийти на результат", - розповів Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Разумков, голови фракцій і Офіс президента провели нараду. Головними темами були закони на підтримку бізнесу, вирішення проблеми ФОП, повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

27 листопада Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відповідальність за неправдиві відомості в декларації. Проєктом закону пропонується відповідальність у вигляді штрафу від 42 до 85 тис. грн, або громадських робіт, або позбавлення волі до двох років.

8 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.