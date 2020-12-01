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Архітектори з Австрії беруть участь у спорудженні оперного театру в Севастополі, - посол

Україна вивчає питання введення санкцій.

Архітектори з Австрії беруть участь у спорудженні оперного театру в Севастополі, - посол
Фото: Укринформ

Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau бере участь у флагманському проєкті Володимира Путіна в Криму - спорудженні оперного театру в окупованому Севастополі.

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів", - написав Щерба у фейсбуці, зазначивши, що передав цей коментар німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

У зв’язку з цим Україна готується запровадити санкції щодо австрійських архітекторів.

"На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро. Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним", - наголосив посол.

Нагадаємо, влітку 2014 року ЄС увів торгові й інвестиційні санкції проти Криму. "Кримський пакет" санкцій продовжується на рік і є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією.

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