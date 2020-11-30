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Офіс президента анонсував нараду, щоб визначитися, чи потрібен повний локдаун і коли

Нарада відбудеться сьогодні, 30 листопада.

Офіс президента анонсував нараду, щоб визначитися, чи потрібен повний локдаун і коли
Фото: пресслужба президента

Представники Кабінету Міністрів і Ради національної безпеки і оборони сьогодні, 30 листопада, проведуть нараду, щоб визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", - зазначив Президент.

Водночас були обговорені останні дані розвитку подій. Було повідомлено, що вже з понеділка розблоковано кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.

Нагадаємо, Давид Арахамія заявив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

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