Геращенко назвала проєкт бюджету на 2021 рік "бюджетом епохи бідності"

Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає ні підтримки медичних працівників та педагогів, на підвищення обороноздатності нашої держави. Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Бюджет 2021 року – це бюджет епохи бідності. І там не передбачені ані доплати лікарям, ані обіцяні доплати вчителям. Більше того, порушуються ті рішення, які ухвалила влада Порошенка, наша команда відносно прив’язки зарплати вчителя до мінімальної. І другий рік поспіль влада Зеленського блокує збільшення зарплат вчителям. Наступного року ми матимемо дуже серйозних відтік вчителів середніх шкіл. І про це варто подбати», – переконана Ірина Геращенко.

Співголова фракції наголосила, що вже навіть міністр охорони здоров’я звертає увагу на критичну ситуацію з медичними кадрами. «Шокуюча заява міністра Степанова, що вже 34 тисячі лікарів звільнилися з роботи, тому що в лікарнях немає кисню, немає захисних засобів, і передає їх знову-таки фонд Порошенка, а не влада. Немає доплат, немає страхування, і в цей час Верховна Рада ігнорує законопроект «Європейської Солідарності» про обов’язкове страхування без бюрократичних перепон всіх лікарів, які були інфіковані коронавірусом», – зауважує Геращенко.

«Статистика хворих на коронавірус вражаюча, але я переконана, що їх набагато більше. Справа в тім, що тисячі людей просто не мають можливості через дороговизну здати тести. Тому що для простого вчителя чи лікаря 1,5 тисячі гривень за текст – це непомірні кошти», – констатує Ірина Геращенко.

«Найганебніша ситуація в бюджеті на наступний рік стосується армії. У нас складається відчуття, що команда Зеленського взяла курс на зниження боєздатності ЗСУ. Бюджет репресивних органів на наступний рік закладається у 125 мільярдів гривень. 2 мільярди додають «доблесній» прокуратурі. Міністерство внутрішніх справ – це вже імператорство в імператорстві. В той же час, бюджет ЗСУ залишається на рівні 117 мільярдів. А це зниження майже на 1,5 відсотка від прийнятого рішення про 5 обов’язкових відсотків», – зауважила Геращенко.

«Шокуюча інформація, що зараз відбувається в Збройних Силах – в зиму заходять без палива, зірвано тендер на закупівлю дизеля, форму вже беруть зимову зі стратегічних запасів, не використано 10 мільярдів, які мали піти на забезпечення Збройних Сил цього року. В цьому контексті ми вимагаємо не звітів, а відставки міністра охорони здоров’я Степанова і міністра оборони Тарана зі своїх посад як некомпетентних і тих, хто працює на ліквідацію армії і системи охорони здоров’я в Україні», – наголосила Геращенко.