Станом на 12:00 явка у буковинській столиці становила 6,5%.

Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%).

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%).

Станом на 12:00 явка у буковинській столиці складала 6,5% (похибка 0,75%).

Фото: сайт ОПОРИ

Нагадаємо, 29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови.

У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).

Спостерігачі, зокрема, зафіксували сторонніх осіб на виборчих дільницях, а на одній з дільниць членам ДВК роздали не всі бюлетені.