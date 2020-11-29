Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%).
Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.
Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%).
Станом на 12:00 явка у буковинській столиці складала 6,5% (похибка 0,75%).
Нагадаємо, 29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови.
У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).
Спостерігачі, зокрема, зафіксували сторонніх осіб на виборчих дільницях, а на одній з дільниць членам ДВК роздали не всі бюлетені.