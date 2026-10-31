Інші повернуться після тривалих тюремних термінів, після тортур каральної психіатрії, а хтось уціліє в цій борні, бо зламається і піде на співпрацю із системою. Словом, буде все: і зрада, і звитяга… Сьогодні в розмові із співзасновників УГГ і радником ректора Українського католицького університету, дисидентом і політв’язнем, публіцистом і філософом Мирославом Мариновичем згадуємо, як усе починалося пів століття тому.

Пізніше до десяти «отців-засновників» приєдналися інші люди — цвіт українського інтелектуального лицарства, яке Москва незмінно знищувала. П’ятеро членів групи — Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Василь Стус і Михайло Мельник — накладуть головою за те, що захищали такі природні й такі упосліджені в СРСР права людини: право на свою думку, своє слово, свій вчинок.

Їх була щопта — спочатку лише десять. Варто назвати поіменно: Микола Руденко, Петро Григоренко, Оксана Мешко, Левко Лук’яненко, Олесь Бердник, Ніна Строката, Олекса Тихий, Іван Кандиба, Микола Матусевич і Мирослав Маринович. 9 листопада 1976 року вони заснували в підрадянській Україні правозахисний рух — Українську Гельсінську групу. І тим кинули виклик гігантській репресивній машині, адже зважилися сповістити її, що віднині про кожен несправедливий арешт знатиме весь демократичний світ.

Фото: Артем Галкін / Ukraїner Мирослав Маринович

«Мене питали, чи готовий я до арешту. І я, молодий жевжик, відповідав: готовий!»

Пане Мирославе, ваша молодість припала на 1960-ті. Коли і за якими ознаками стало зрозуміло, що хрущовська відлига минула?

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Це стало зрозуміло з перших днів Брежнєва при владі. Він посилав чіткі сигнали, що критика Сталіна припиняється, а Хрущов зробив багато помилок. А найбільш виразним сигналом — прямим сигналом! — стали арешти 1965 року. Тоді заарештували понад двадцять представників українського шістдесятництва.

4 вересня 1965 року Іван Дзюба виступив перед прем’єрою фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна», розповів глядачам про арешти української інтелігенції й зачитав імена заарештованих. А В’ячеслав Чорновіл і Василь Стус запропонували підвестися всім, хто не згоден з цими арештами. Підвелися приблизно шістдесят людей з двох сотень.

За свідченням очевидців, кадебісти, які також були в залі, закричали, що це провокації. Вони намагалися перешкодити, вимикали звук. Та в кожному разі всі ці події свідчили, що суспільство шоковане арештами. Арешти 1972–1973 років тільки підтвердили, що відлига завершилася.

Власне, 1972 рік був новим 1937-м, тільки без масових розстрілів. Тоді КДБ оголосив операцію «Блок», і перші арешти розпочали вже 12 січня. А за два тижні перед тим, у ніч з 31 грудня 1971 на 1 січня 1972 року, у Львові відбувся знаменитий вертеп, організований дисидентами. Пізніше його назвуть Заарештованою колядою. Як гадаєте, цей вертеп міг підштовхнути вал репресій?

Думаю, рішення про репресії ухвалили раніше. А вертеп лише зміцнив упевненість КДБ, що час настав. Нам говорили слідчі під час допитів — і не тільки мені, бо й Зиновій Антонюк про це згадував, — мовляв, «ми викосимо вашу бандерівську поросль і будемо мати спокій на найближчі роки». Було таке уявлення, що Україна — це газон, з якого треба періодично виполювати бур’яни. Бо якщо цього не робити, то «бандерівське будяччя» проростатиме і псуватиме Москві нерви.

Фото: Центр досліджень визвольного руху Учасники львівського вертепу 1972 року. Стоять зліва направо: Любомира Попадюк, Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські, Михайло Горинь. Сидять – Стефанія Шабатура («циган»), Мар’ян Гатало, Олександр Кузьменко.

У 1976 році була створена Українська Гельсінська група. Створювали її з правозахисною метою, а нині з десяти засновників живі тільки ви й Микола Матусевич. Розкажіть, з чого все починалося? Чия була ідея, як її втілювали?

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Почалося все з того, що 1 серпня 1975 року СРСР приєднався до Гельсінських угод — угод про непорушність повоєнних кордонів, економічну співпрацю та зобов'язання дотримуватися прав людини. Брежнєв спокійно ці угоди підписав, бо після масових арештів початку 1970-х був переконаний, що територія зачищена. Але московські дисиденти зрозуміли, що пора ловити шулера за руку. Бо Брежнєв підписав угоди? Підписав. Отже, треба їх дотримуватися. Так і з'явилась ідея моніторингу виконання Гельсінських угод Радянським Союзом.

Членом московської групи був українець — герой Другої світової генерал Петро Григоренко. І якось він зустрівся з Миколою Даниловичем Руденком, який саме приїхав до Москви. А Микола Данилович і сам був героєм війни, кавалером декількох нагород. Як письменник захищав у 1949 році репресовану Зінаїду Тулуб, а також єврейських письменників. А у 1970-х ставав на бік Андрія Сахарова.

Тож у розмові з Руденком Григоренко запропонував створити Українську Гельсінську групу. Руденкові ця ідея сподобалася, він повернувся в Україну і почав думати, на кого може вийти з нею. Бо за нею майже напевно стояв арешт… А вийти він міг на тих, хто вже покуштував тюремної баланди і подолав страх. Тобто передусім на колишніх політв'язнів. Зокрема: на Левка Лук'яненка, Олексу Тихого, Оксану Мешко, Олеся Бердника й інших.

Руденко почав формувати групу, а вже тоді Оксана Яківна Мешко зустрілася з нами, тобто з Миколою Матусевичем і зі мною, сказала, ось, мовляв, є ідея правозахисної групи, але потрібна ваша допомога, бо ми люди вже немолоді. Якщо згодні приєднатися, то наступного дня рушайте до Миколи Руденка і переговоріть з ним.

Ми з Миколою порадилися і зрозуміли, що відмовитися означає визнати, що схилилися перед владою. Тому й вирішили: будемо в групі. Приїхали до Руденка, підписали декларацію, він переговорив з нами, і так ми увійшли до десятки членів-засновників.

Фото: Музей шістдесятництва Мирослав Маринович (праворуч), Микола Матусевич, 1970 рік

Вам було 27. Усе життя попереду. Ви усвідомлювали наслідки?

Так. Звичайно, ми все розуміли. Якби кожен був сам, то, може, й засумнівався б. Але нас було двоє, а гуртом, як відомо, і батька добре бити (сміється). Тому вирішили: йдемо!

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А питання про наслідки мені ставили ще тоді. Бо буквально за місяць чи півтора після того, як ми увійшли в групу, я поїхав з якимсь нашим документом до Левка Лук'яненка. А він жив у Чернігові й не міг звідти виїжджати, бо був під наглядом. Під час тодішньої розмови Левко Григорович пильно на мене подивився, а потім і каже: «Ви розумієте, що будете заарештовані, ви готові до цього?». Ну а я, молодий жевжик, гордо так відповів: «Я готовий!».

Коли вже був заарештований і коли бували непрості дні та психологічні моменти, я згадував це питання і свою відповідь. Що ж, ти сказав, що готовий, то будь готовий! Після арешту Руденка й Тихого всіх нас офіційно попереджував КДБ. Пригадую, що підписував документ про те, що попереджений про арешт, якщо не припиню громадянської активності. Я не припинив, тож мене, зрештою, й заарештували.

«Руденко запідозрив, що я агент КДБ. У таборі ми зустрілися, обійнялися і дружили все життя»

Як ви тоді підтримували контакт з іншими членами УГГ? Левко Григорович у Чернігові, ви в Києві, а хтось, можливо, у Львові чи деінде. З доступних засобів зв’язку тільки телефон і листи. Але телефон прослуховують, а листи піддають перлюстрації. Життя під ковпаком КДБ…

Збиратися було неможливо. Тому як таких засідань групи й не могло бути. Половина учасників прикута до своїх міст, бо не може звідти виїхати. Зустрічатися могли ті, хто перебував у Києві. Тобто я, наприклад, Олесь Бердник, Оксана Мешко, Микола Руденко… Уся комунікація йшла через Миколу Даниловича. Не знаю як, але він знаходив спосіб узгодити документи, які приймала група, з її учасниками.

Скажімо, ми приходили до Руденка, і він нам показував проєкт якогось документа. На той час ми були надто молоді-зелені, щоб вносити у текст якісь правки. Просто читали й замислювалися. А потім підписували. Пам’ятаю, так ми ухвалили перший меморандум групи, який запропонував Микола Данилович. Минуло 50 років, а я й досі в захопленні від цього меморандуму.

Але ж мета полягала не в тому, щоб ви між собою погодили його текст. Усе, що напрацьовувала група, вочевидь, відправляли на Захід, аби й там дізнавалися про ситуацію з правами людини в СРСР?

Так. Я знаю, що Микола Данилович їздив з нашими документами до Москви. І вже там на квартирі якогось російського дисидента відбувалися зустрічі із західними журналістами й дипломатами. А далі вони переправляли ці документи на Захід, де їх і публікували.

Тоді вже почав діяти Комітет Гельсінських гарантій для України, і з його допомогою наші документи передавали тим країнам, установам чи учасникам правозахисного руху, кому був адресований наш моніторинг. Керівником того Комітету був українець з діаспори Осип Степанович Зінкевич, і діаспоряни перекладали наші документи англійською, розмножували на ксероксі й поширювали.

Через цей спосіб передавання документів до Москви в мене й стався один прикрий випадок, який трохи ускладнив стосунки з Руденком. Буквально напередодні його арешту я захвилювався і сказав йому: «Дивіться, ви голова групи. Якщо вас заарештують, а ми залишимося на свободі і продовжимо готувати наші документи, то до кого звертатися, щоб ці документи передавати?».

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Для мене це було природне питання, а от у Миколи Даниловича спрацював інстинкт обережності. «А, то ви хочете дізнатися всі московські адреси і прізвища? — спитав він. — Я починаю підозрювати, що ви агент КДБ. І повідомлю про це всіх, до кого ви будете їздити».

Фото: Український інститут національної пам’яті Микола Руденко, ідейний натхненник Української Гельсінської групи. Київ, 1990-ті

Уявляю, як вам було боляче…

І боляче, і страшно, і прикро. Далі вже Олесь Бердник став неформальним головою УГГ, і він сам якось налагоджував усі контакти — я в це не був утаємничений. Що ж до Миколи Даниловича, то згодом ми зустрілися в таборі, обійнялися й дружили до самої його смерті у 2004 році. Ані я, ані він не згадували того епізоду, який засвідчує лише те, що група працювала у складних психологічних умовах.

«Московським дисидентам не подобалося, що українці говорили про зневаження національних прав»

Московські дисиденти, яких ви згадували, не ставились до українців зверхньо? На шовінізм росіяни страждали в усі часи, і в часи застою зокрема…

Як вам сказати… Вони не ставилися до нас як до людей другого сорту, ба навіть навпаки. Коли почалися масові арешти, а до групи стали приєднуватися люди, які перебували в таборах і на засланні, московська дисидентка Людмила Алєксєєва сказала, що українці — це камікадзе, вони йдуть у групу, хоч знають, що напевно постраждають і будуть покарані.

Тобто, з одного боку, вони шанували українців. Але з іншого — були непорозуміння та проблеми. Про це згадувала і Оксана Яківна Мешко, яка їздила до Москви з документами, про це говорив і Йосиф Зісельс. Російські дисиденти гаряче обстоювали громадянські права й хотіли, аби інші національні гельсінські групи — а їх у ті часи було чотири: українська, литовська, грузинська та вірменська — робили так само. Тобто щоб зосередилися на свободі слова, свободі зібрань тощо.

Але ці групи, і передусім українська, постійно говорили про національні права, про приниження української мови й культури. Росіян це нервувало: мовляв, не розпорошуймо увагу, слід діяти в одному руслі. Отут і проявлялися, як казав Йосиф Зісельс, їхні імперські інстинкти. Для російських дисидентів Радянський Союз був лише тоталітарною державою, але не був імперією. А для інших народів він був і тоталітарною державою, і імперією.

Однак московські дисиденти не блокували доступу українців до західних кореспондентів. Навпаки, вони сприяли, надавали свої помешкання для таких зустрічей і гарантували західним журналістам, що це не якась провокація КДБ, а справді представники української групи.

Перший меморандум УГГ був присвячений Голодомору в Україні і втратам, яких зазнали українці. Звідки в ті часи черпали інформацію про Голодомор?

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Не тільки Голодомору: там ішлося і про релігійні переслідування. Перший меморандум містив доволі повний огляд ситуації в Україні. А якщо говорити конкретно про Голодомор, то почнімо з того, що сам Микола Руденко був свідком Голодомору. Він усе бачив на власні очі. А пізніше читав матеріали, доступні на той час.

У 1977 році виїхати у США дозволили члену УГГ Петру Григоренку. Він виїхав на лікування і був позбавлений радянського громадянства. Виїзд також дозволили іншим членам групи, наприклад, Ніні Строкатій. Чому в одних випадках радянська влада йшла шляхом репресій і арештів, а в інших випадках дозволяла виїзд за кордон? Який у цьому був сенс для неї?

Як ми іронічно казали, «КДБ застосовує індивідуальний підхід». Вони й справді ухвалювали окремі рішення в кожному випадку, враховували чимало чинників. Приміром, Петро Григоренко був бойовим генералом, добре знаним на Заході. Його двічі притягали до відповідальності у жахливий спосіб, оголошуючи психічно хворим і тримаючи в психушці.

Фото: Український інтерес Петру Григоренку заборонили повернення до СРСР, відтак він залишився у США. На знімку з дружиною Зінаїдою та сином Андрієм. 1950 рік

Незалежну експертизу стану Григоренка провів Семен Глузман, і його висновки, що Григоренко здоровий, опублікували на Заході. Тобто в тих колах, які знали Григоренка, всі розуміли, що йдеться про фальсифікацію та свідомі переслідування. Коли Григоренко подався на лікування до Америки, у СРСР вирішили, що це зручний момент. Бо, з одного боку, виходило, що йому дозволили виїхати на лікування, але з іншого — позбувались незручного дисидента, оскільки позбавили громадянства і заборонили в’їзд. До речі, Григоренко хотів повернутися, він добивався цього, але йому відмовили.

Що ж до Ніни Строкатої, то їй дозволили виїзд разом з чоловіком Святославом Караванським. Я не знаю, яка тут була логіка. Караванський відсидів у радянських таборах 30 років, а Ніна якраз відбула свій перший термін. Можливо, влада зрозуміла, що з людьми такого ґатунку не вдіє вже нічого, тому їх краще відпустити.

Те саме було і з Надійкою Світличною. Вона виступала в мене на суді: її викликали як свідка. І Надійка поводилася настільки сміливо, що мій суддя зауважив: «Я бачу, що вас треба помістити поруч з Мариновичем, бо ви самі поводитеся як ворог». Надія подавала заяву про позбавлення її радянського громадянства. Зрештою їй дали можливість виїхати.

«Зворушувало те, що до УГГ вступали навіть в’язні, які вже сиділи в таборах»

Після виїзду за кордон Петра Григоренка, Ніни Строкатої, Леоніда Плюща та Надії Світличної Українська Гельсінська група відкрила представництво за кордоном. Що після цього змінилося для вас, членів УГГ, які залишалися в Україні, в таборах?

На той час засновники групи вже сиділи, тому із закордонними представниками жодних контактів не було. Але вони буквально били в набат, говорили про переслідування, виступали перед різними аудиторіями, нагадували про політв’язнів.

Наскільки я знаю, арешти засновників не зупинили роботу групи, її активно поповнювали нові члени. Це так?

Так. Це була звитяга, яка в таборі дуже зворушувала. Готовність людей — це й справді були камікадзе — йти до кінця, навіть знаючи, що арешт неодмінно буде, дуже підтримувала. Це було неймовірно. А особливо розчулювало, що до групи приєднувалися не лише ті люди, які були на волі, але й уже ув’язнені в таборах. Вони робили заяви про це, прекрасно усвідомлюючи наслідки.

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На певний час Оксана Яківна Мешко, яка після арешту Бердника стала неформальною головою групи, запровадила статус неоголошеного члена групи. Вона просто боялась наразити людей на неминучі арешти. І кілька членів групи перебували саме в такому — неоголошеному — статусі.

Але коли після чергового покарання повернувся Зеновій Красівський — останній крайовий провідник бандерівського крила ОУН, він зумів переконати Оксану Яківну, що це неправильний підхід. Бо КДБ прекрасно знає, хто є членом групи: це було важко приховати. Натомість якщо люди мали статус неоголошеного члена групи, вони ставали невидимими для діаспори й уже не отримували від неї захисту. Тому таку практику припинили. І коли сам Зеновій Красівський увійшов до складу групи, про це оголосили.

Фото: Історична правда Ніна Строката-Караванська з чоловіком Святославом Караванським. 1980 рік

Зрозуміло, що комунікація ув’язнених з іншими членами УГГ була дуже складною чи й геть неможливою. Але вони свідчили про порушення прав людини в таборах, і це був неймовірний героїзм.

До УГГ також долучилися двоє неукраїнців. Це був литовець Вікторас Пяткус, який відбував покарання ще у 1940-х і вийшов на волю після смерті Сталіна, й естонець Март Ніклус, котрого КДБ ув’язнив у 1980-ті. Ніклус, до речі, перебував у таборі в Кучині, в Пермській області Росії, разом з Василем Стусом і Левком Лук'яненком. Тоді він і вирішив увійти до Української Гельсінської групи.

«Традиційно опозиційний рух концентрувався на Галичині, але шістдесятники розбудили і схід»

Якою була географія УГГ? Чи з усіх регіонів України походили її представники?

Так, без сумніву. Члени групи представляли і схід України: Тихий і Стус були з Донбасу, Руденко і Світличні — Іван і Надія — з Луганщини. Я навіть сказав би, що в якийсь момент кількість тих, хто народився на сході, переважала. І хоча традиційно опозиційний рух концентрувався на Галичині, завдяки шістдесятництву український схід сильно активізувався.

Вас засудили до 7 років позбавлення волі в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Це максимальна санкція за статтею про антирадянську агітацію та пропаганду, але чому вирок був настільки жорстким? Вам пропонували співпрацю з органами, а ви відмовлялися?

Мені першого ж дня повідомили, що я маю шанс уникнути засудження, якщо напишу покаянну заяву й обіцянку не займатися правозахистом. Я знав, що це дієвий спосіб вийти на волю і що така пропозиція не є обманом, бо саме так зробив Іван Дзюба — і його звільнили. У розмові зі мною саме на цьому й акцентували. Мій слідчий сказав: «Дивіться, якщо вже на такий крок пішов Іван Дзюба, то чому ви, простий хлопець, відмовляєтесь?». На що я гордо відповів: «Бо я не Іван Дзюба».

Але оскільки я не пристав на ці пропозиції, то був попереджений, що, скоріш за все, отримаю максимальний вирок. І я, знаєте, переживав за те, щоб вирок був справді максимальним, а не меншим, ніж в інших. Першим вирок оголошували Миколі Матусевичу. Він поводився виклично, відмовлявся від участі в слідстві, а під час судового засідання ображав суддю, за що його вивели з зали. Тож коли йому оголосили «7 + 5», тобто сім років таборів і п’ять заслання, я занервував.

Бо я дотримувався іншої манери поведінки, яку ми узгодили з Миколою Руденком. Я свідчив тільки про себе. Тобто казав, наприклад, що так, я — автор такого-то документа. Слідчі з мене сміялися і казали: «ми ж знаємо, що це Руденко писав». А я собі вперто повторював, що ні, авторство моє.

Тож я стою на суді й очікую вироку. І думаю: «Не приведи Господь, мені дадуть менший термін. Микола може подумати, що я поводився м'якше й поступливіше, ніж він сам і, відповідно, заробив менший термін». Але тут оголошують, що й мені 7 + 5. Боже, я такий радісний став. Заусміхався. Але тут-таки зустрівся поглядом з матір'ю і сестрою. А вони з таким жахом на мене дивляться: ще б пак, дванадцять років не бачити сина і брата! Моя щаслива усмішка з обличчя сповзла, і я подумав, що для них, моїх бідних, це справжня катастрофа.

Фото: Музей шістдесятництва Родина Світличних: Іван, його дружина Леоніда та сестра Надія (праворуч), 1957 рік

Ви і ваші товариші засуджували Дзюбу?

Тоді так, засуджували, і це треба визнати. Дуже болісно сприймали ми подібні факти. Коли Іван написав своє покаяння, ми з Миколою Руденком ще були на волі. Ішли Києвом і міркували собі: враження таке, ніби на полі бою вбили прапороносця і впав прапор. Бо все ж таки Дзюба був визначним представником дисидентського руху.

Так само мене згодом вдарило і те, що Олесь Бердник — єдиний у Гельсінській групі — написав покаянну заяву. І з цією його заявою згодом бігав «мій» кадебіст і показував її текст: «Ось, дивіться, дивіться, що написав Бердник. Він пообіцяв більше всім цим не займатися — і його випустили. І вас випустять, якщо теж таке напишете».

«Злодії в законі сказали, що радянську владу слід бити не словом, а динамітом»

У вас, політичних в’язнів, був окремий табір чи тримали разом з кримінальниками?

Табір був окремий, ми його називали політичним, а нас весь час поправляли: «Немає в СРСР ніяких політичних в’язнів, ви звичайні кримінальні злочинці. А табір ваш відокремили, тому що ви особливо небезпечні кримінальні злочинці».

У ті роки були три політичні табори і ще один жіночий політичний табір. Утримували нас окремо, але під час етапів, хоча за законом такого не мало бути, заводили в камери, де вже сиділи кримінальники. І тут був подвійний розрахунок: тиск на нас й елементарне пограбування.

Зі мною саме так і було: обступила мене група кримінальників і сказала: «Атдавай вєщі». Я спробував було смикнутися, але зрозумів, що зараз від мене й мокрого місця не залишиться. Бо часто траплялись випадки, коли кримінальники били політичних.

Хоча зі мною трапився ще один випадок, який неабияк потішив. А було так, що заводять мене в камеру, оголошують статтю, всі присутні піднімають голови і дивляться на мене. Бачу, в центрі камери окреме коло — там сидять злодії в законі і п'ють чефір. «А, політік, — кажуть, — ну садісь, расказивай, за што ти тут?». Прийняли мене у своє коло, дали кружку з чефіром, а я вже знав тоді, що треба зробити два ковточки і передавати далі — такі звичаї.

Сідаю я, починаю щось розповідати — про групу, про все — а один не витримує і каже: «Так ти словом протів ніх пашол? Да дінамітом іх нада, дінамітом!». Тож, як бачите, якщо КДБ хотів нас «перевиховати» кримінальниками, то вийшло якраз навпаки: це ми їх перевиховували. Бо допомагали і їм усвідомити себе ворогами влади.

А як ставилася до вас охорона? Були випадки насильства?

Були випадки побиття. Скажімо, якось під час слідства я сиджу в камері й чую раптом голос Миколи Матусевича: «Мирославе, б’ють!». Я тут же загримав у залізні двері камери й оголосив голодування. За якийсь час — здається, буквально наступного дня — до мене прийшов прокурор і став розпитувати, що сталося. А потім спитав, на скільки я оголосив голодування. Кажу, що на три дні. А він тоді: «Неначе змовилися». І я тут зрозумів, що й Микола теж голодує.

Фото: Стус Центр Табір для політичних у Кучині (Росія), де утримували Стуса та Лук’яненка

«У них була сила — у нас була правда»

Що вас тоді тримало? Чим ви себе підбадьорювали?

Я знав, що на правильній стороні історії. Так, у них була сила, але в нас була правда. Розповім цікавий момент. Приїхав якось у Москву до генерала Григоренка. І перш ніж іти до нього, пішов на Красну площу подивитися на Кремль. Треба ж було на нього глянути!

А стояла зима, і Кремль був такий засніжений, крижаний, непорушний. Здавалося, що стоятиме він вічно. А я дивлюся на нього і думаю собі: «І ти, невеличка комахо, хочеш оцю силу підважити?». То був не страх, не бажання відмовитися… Ні, це просто була іронія над собою. Така потужна машина, а ти зі своїми маленькими силами проти неї…

Потім я вирушив до помешкання генерала Григоренка. І зустрів мене там не штабний генерал, а звичайний приязний чоловік. І говорив він так правдиво, світло, гарно… Там була ще й кримська татарка Айше Сеїтмуратова, яку пізніше намагалися запроторити до психлікарні, й вона емігрувала.

І от ми розмовляємо своїм колом, а я згадую оцей момент перед Кремлем і думаю, що духовна сила таких людей, як ті, що переді мною, є набагато потужнішою. Я тоді ще не знав вислову Вацлава Гавела «сила безсилих», але він дуже точний. Це було про нас тодішніх.

Фото: фейсбук-сторінка Мирослава Мариновича Мирослав Маринович: «Я не є політиком. Це не моє»

У 1988 році члени УГГ утворили Українську Гельсінську спілку, на основі якої пізніше була заснована Українська республіканська партія. Чи не було у вас ностальгії чи жалю за тим братерством, яке розпалося разом з УГГ?

Я пригадую ті події й те, як В’ячеслав Чорновіл звернувся до мене з пропозицією увійти до спілки. Казав, що члени УГГ погодилися вступити до її лав. Я відмовився, тому що для мене був дорогий саме правозахисний характер групи і я розумів, що нова спілка — це вже, так би мовити, протопартія. І що пізніше вона стане партією, а я не хотів бути причетним до партійного будівництва. Я й досі не є членом жодної партії, я не є політиком. Це не моє, я не відчуваю тут свого покликання.

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Але хоч я сам не увійшов у нову спілку, дуже високо цінував зусилля тих людей, які там працювали. Вони зробили величезну роботу. Фактично з маленької заграви нашої групи розгорілася нова зоря української політичної системи, виникла Українська республіканська партія, а за нею й інші партії. Було побудоване все те, чого досі в Україні не існувало: демократія, свобода слова, політичне розмаїття. Те, за що свого часу боролися й ми.