На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені

Російські війська з вечора понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них 18-річний юнак.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. У Дніпровському районі під ударом опинилися Слобожанська, Петриківська та Царичанська громади. Там виникли пожежі, загинула людина.
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Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Кам’янському, Вільногірську та Божедарівській громаді Кам’янського району.
У Павлограді російський удар пошкодив приватний будинок. У Тернівській громаді Павлоградського району противник атакував підприємство. Одна людина дістала поранення.
У Синельниківському районі під ударом опинилися райцентр та Петропавлівська громада. Там виникла пожежа. Поранення дістав 18-річний хлопець, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У Нікопольському районі російські війська обстріляли Марганецьку громаду.