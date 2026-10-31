На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені

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Російські війська з вечора понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них 18-річний юнак.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. У Дніпровському районі під ударом опинилися Слобожанська, Петриківська та Царичанська громади. Там виникли пожежі, загинула людина.

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Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Кам’янському, Вільногірську та Божедарівській громаді Кам’янського району.

У Павлограді російський удар пошкодив приватний будинок. У Тернівській громаді Павлоградського району противник атакував підприємство. Одна людина дістала поранення.

У Синельниківському районі під ударом опинилися райцентр та Петропавлівська громада. Там виникла пожежа. Поранення дістав 18-річний хлопець, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі російські війська обстріляли Марганецьку громаду.