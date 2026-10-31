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На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені

Ворог понад 20 разів атакував безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. 

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені
Удар по Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України Facebook

Російські війська з вечора понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них 18-річний юнак.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. У Дніпровському районі під ударом опинилися Слобожанська, Петриківська та Царичанська громади. Там виникли пожежі, загинула людина.

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Також пошкодження інфраструктури зафіксували у Кам’янському, Вільногірську та Божедарівській громаді Кам’янського району.

У Павлограді російський удар пошкодив приватний будинок. У Тернівській громаді Павлоградського району противник атакував підприємство. Одна людина дістала поранення.

У Синельниківському районі під ударом опинилися райцентр та Петропавлівська громада. Там виникла пожежа. Поранення дістав 18-річний хлопець, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі російські війська обстріляли Марганецьку громаду.

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