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У Запорізькій області внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені

Надійшло 69 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У Запорізькій області внаслідок російських атак загинула людина, ще двоє поранені
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 935 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. 

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські військові застосували різні види озброєння. Зокрема, завдали 15 авіаударів по Комишувасі, Новорозівці, Одарівці, Жовтій Кручі, Новоандріївці, Любимівці, Листівці, Вільнянці, Василівському, Преображенці та Омельнику.

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Ще 745 разів окупанти атакували населені пункти області безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами. 

Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Річне, Кушугум, Червонодніпровка, Біленьке, Григорівка, Веселянка, Запорожець, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Надія, Тернувате, Різдвянка, Придорожнє, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка та Нове Запоріжжя.

Крім того, російські війська завдали 175 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Наразі відомо про 69 повідомлень щодо пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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