Речник МЗС: Україна домовилася про постачання боєприпасів для F-16 до кінця 2026 року

Йдеться про снаряди калібру 20 мм, які використовують для знищення російських реактивних дронів.

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Україна досягла домовленостей із міжнародними партнерами щодо забезпечення винищувачів Повітряних сил ЗСУ боєприпасами калібру 20 мм до кінця 2026 року. Їх використовують для збиття російських реактивних безпілотників.

Про це під час брифінгу в Києві повідомив речник МЗС Георгій Тихий, пише "Суспільне".

За його словами, домовленостей вдалося досягти завдяки спільній роботі МЗС, Міноборони, військових та Офісу президента.

"Бо зараз через використання Росією реактивних дронів потрібно більше залучати авіацію для збиття цих засобів. І тому використовуються саме (літаки, – ред.) F-16, і (боєприпаси, – ред.) калібром 20-мм", – сказав Тихий.

Водночас речник МЗС наголосив, що Україна продовжить переговори з партнерами щодо постачання таких боєприпасів для потреб Сил оборони.

"Потрібно працювати далі: йде робота над тим, щоб і на наступний рік забезпечити (постачання – ред.). Але до кінця (2026-го, – ред.) року завдяки цій роботі наші військові забезпечені", – додав він.