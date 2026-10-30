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Унаслідок російського удару по Ізюму загинули п’ятеро працівників охорони здоров'я

Через авіаудари РФ по Ізюму 14 людей дістали поранення, пошкоджені понад 20 приватних будинків.

Унаслідок російського удару по Ізюму загинули п’ятеро працівників охорони здоров'я
Наслідки атаки у Ізюмі
Фото: ДСНС

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівників місцевої філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Їхні тіла виявили після розбору завалів. 

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В Ізюмі внаслідок влучання ворожих КАБ загинули п’ятеро працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб", ідеться у повідомленні.

Учора, 29 жовтня, російські війська обстріляли історичний і житловий район Нижнє місто в Ізюмі трьома керованими авіабомбами. Унаслідок атаки, окрім загиблих, поранення дістали ще 14 людей. Їм надали медичну допомогу.

Також руйнувань зазнали будівлі центру контролю та профілактики хвороб, господарські споруди й понад 20 приватних житлових будинків.

  • Уранці 30 жовтня російські війська атакували Харків та два населені пункти Богодухівського району безпілотниками. Пошкоджене транспортне підприємство і ТРЦ, постраждали четверо людей. 
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