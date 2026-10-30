Росіяни вдарили безпілотником по Полтавщині

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували Полтавщину безпілотником. У Хорольській громаді Лубенського району зафіксовано влучання по території приватного домоволодіння.

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