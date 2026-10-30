Росіяни вдарили безпілотником по Полтавщині

Ввечері, 30 жовтня, росіяни атакували Полтавщину безпілотником. У Хорольській громаді Лубенського району зафіксовано влучання по території приватного домоволодіння.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Внаслідок атаки будинок частково зруйнований. Виникла пожежа. Також пошкоджено прилеглі господарчі споруди.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
- Вночі та вранці російська армія двічі атакувала промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавщини. Люди не постраждали.