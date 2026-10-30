Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще троє поранені

Протягом доби російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще троє поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє дістали поранень. Пошкоджені залізничний вокзал, житлові будинки, інфраструктура та сільськогосподарська техніка. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені залізничний вокзал, багатоквартирні будинки, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали двоє жінок.

На Нікопольщині під ударами були районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, торговельний кіоск і сільськогосподарська техніка. Загинула людина. Також поранений 60-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по складських приміщеннях, унаслідок чого виникла пожежа.

У Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies