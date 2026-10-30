На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще троє поранені

Протягом доби російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє дістали поранень. Пошкоджені залізничний вокзал, житлові будинки, інфраструктура та сільськогосподарська техніка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені залізничний вокзал, багатоквартирні будинки, інфраструктура та автомобілі. Поранень дістали двоє жінок.

На Нікопольщині під ударами були районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, торговельний кіоск і сільськогосподарська техніка. Загинула людина. Також поранений 60-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські війська вдарили по складських приміщеннях, унаслідок чого виникла пожежа.

У Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура.