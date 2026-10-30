Росіяни завдали повторного удару по Дніпру. Цього разу під ворожим ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог знову ударив по обʼєкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання. Попередньо, люди не постраждали", – написав він.
- Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.
- Згодом голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що електропостачання вдалося відновити більшості абонентів, однак без світла залишалися понад 200 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривали.