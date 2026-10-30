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Росіяни завдали повторного удару по Дніпру. Цього разу під ворожим ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог знову ударив по обʼєкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання. Попередньо, люди не постраждали", – написав він.

Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.