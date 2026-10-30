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Російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі

Обійшлося без постраждалих.

Російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Дніпрі
вибух
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни завдали повторного удару по Дніпру. Цього разу під ворожим ударом опинився об'єкт  критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог знову ударив по обʼєкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання. Попередньо, люди не постраждали", – написав він. 

  • Після російських обстрілів на Дніпропетровщині виникли масштабні перебої з електропостачанням. Вранці 30 жовтня екстрені відключення запровадили у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та частині Павлоградського району. За інформацією ДТЕК, внаслідок атак серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.
  • Згодом голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що електропостачання вдалося відновити більшості абонентів, однак без світла залишалися понад 200 тисяч споживачів. Відновлювальні роботи тривали. 
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