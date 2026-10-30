У Дніпрі та частині області були знеструмлення через обстріли (оновлено)

В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.

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Станом на ранок 30 жовтня у Дніпрі та частині області зафіксовані знеструмлення через російські атаки. У області серйозно пошкоджене обладнання. Частину абонентів вдалося заживити.

Про це написав мер міста Борис Філатов та повідомили у ДТЕК.

Оновлення. О 09:37 начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що енергетики відновили електропостачання більшості споживачів області, знеструмлених через атаки росіян.

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Без світла залишаються понад 200 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

«За командою Укренерго застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району», – повідомили у компанії.

В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло.

Під час екстрених відключень графіки не діють.