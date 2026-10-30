Четверо мешканців Сумщини постраждали від російський атак

Унаслідок ворожих атак у різних населених пунктах області пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів. Зафіксовано удари керованими авіабомбами, ударними БпЛА, мінометні та артилерійські обстріли, а також атаки FPV-дронами. Поранені четверо людей.

Про це розповіли у обласній поліції.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 41-річного чоловіка. Також до медичного закладу звернулися троє мешканців Середино-Будської громади — 71-річний чоловік та жінки віком 54 і 62 роки. Вони отримали поранення 28 жовтня внаслідок удару російського БпЛА.

Реклама

Унаслідок ворожих атак у різних населених пунктах області пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Фото: Нацполіція Наслідки російських атак на Сумщині

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки російських обстрілів і збирають доказову базу.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).