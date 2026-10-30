Надійшло 148 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

143 артудари прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Тернуватому, Різдвянці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Магдалинівці, Таврійському та Оріхову.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Одарівці, Жовтій Кручі, Новоолександрівці, Щасливому, Київському, Вільнянці, Василівському, Васинівці та Сонячному.

Як написав співголова Ради оборони області Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 792 удари по 56 населених пунктах Запорізької області.

Упродовж минулої доби у Запорізькій області через російські атаки двоє людей загинули, ще 23, серед яких неповнолітній, отримали поранення.

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