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Вчора у Запорізькій області загинули двоє людей. Поранених – 23

Росіяни атакували 56 населених пунктів.

Вчора у Запорізькій області загинули двоє людей. Поранених – 23
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби у Запорізькій області через російські атаки двоє людей загинули, ще 23, серед яких неповнолітній, отримали поранення. 

Як написав співголова Ради оборони області Іван Федоров, загалом упродовж доби окупанти завдали 792 удари по 56 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Одарівці, Жовтій Кручі, Новоолександрівці, Щасливому, Київському, Вільнянці, Василівському, Васинівці та Сонячному.

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624 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Балабине, Кирпотине, Терсянку, Червонодніпровку, Біленьке, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Тернувате, Різдвянку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Магдалинівці, Таврійському та Оріхову.

143 артудари прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Веселянці, Новояковлівці, Запасному, Магдалинівці, Тернуватому, Різдвянці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 148 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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