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Дніпро частково залишилось без електропостачання через атаки (оновлено)

Пошкоджене обладнання магістральних мереж.

Дніпро частково залишилось без електропостачання через атаки (оновлено)
Фото: pixabay

Ввечері, 29 жовтня частина Дніпра та прилеглих районів залишились без електропостачання через російські атаки по енергетиці. 

Про це повідомили в ДТЕК.

Внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів.

Як повідомили в ОВА, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів.

Енергетики вже працюють над усуненням проблеми.

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