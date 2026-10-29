В Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії

Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.

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Розмінування маршрутів для гуманітарної місії в Олешках завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

Очікується, що гумконвой прибуде до центральної лікарні.

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Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки.

Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.

Делегації України, Росії та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.

"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посереднцтва та координації Першої леді США Меланії Трамп. Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто", - зазначив Лубінець.