В Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії

Розмінування маршрутів для гуманітарної місії в Олешках завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення.
Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Очікується, що гумконвой прибуде до центральної лікарні.
Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки.
Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.
Делегації України, Росії та США зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн.
"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посереднцтва та координації Першої леді США Меланії Трамп. Наша спільна мета — доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто", - зазначив Лубінець.
- З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Станом на сьогоднішній ранок порушень домовленостей зафіксовано не було.