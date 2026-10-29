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​СБУ: Засудили прибиральницю помешкань бійців, яка передавала росіянам координати позицій ЗСУ

Зловмисниця намагалася втертися в довіру до військових, розмовляла з ними й випитувала потрібну інформацію.

​СБУ: Засудили прибиральницю помешкань бійців, яка передавала росіянам координати позицій ЗСУ
наручники
Фото: Укрінформ

Агентка російського ГРУ отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за шпигунство за бійцями Сил оборони у Харкові.

Про це повідомила Служба безпеки.

Слідчі з’ясували, що жінка коригувала ракетно-бомбові удари окупантів по запасних командних пунктах і бойових позиціях оборонців прифронтового міста. Аби виконати завдання, вона пропонувала українським військовим побутову допомогу за символічну плату і прибирала в помешканнях, де тимчасово проживали захисники.

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У такий спосіб зловмисниця намагалася втертися в довіру до військових, розмовляла з ними й випитувала потрібну інформацію. Згодом вона виходила на місцевість, перевіряла дані і знімала українські об'єкти на телефон.

Співробітники СБУ затримали жінку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля будівлі Сил оборони. За матеріалами справи, ворожою інформаторкою виявилася місцева безробітна, яка шукала легких заробітків у Telegram-каналах.

Після вербування вона спілкувалася з кадровим співробітником російської спецслужби, особу якого СБУ вже встановила. Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із прихованими скріншотами Google-карт, де вона позначала об'єкти оборонців Харкова для передачі окупантам.

Суд визнав зловмисницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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