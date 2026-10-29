У Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими від російських ударів

У Чернігові 30 жовтня вшанують пам’ять чотирьох жителів міста, які загинули внаслідок російських атак упродовж 21-29 жовтня.

Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Серед загиблих – 61-річний чоловік, який помер унаслідок російського удару 21 жовтня, та 68-річний чоловік, який загинув під час атаки на підприємство 23 жовтня.

Ще двоє загиблих – 15-річні дівчата, життя яких забрав російський удар по місту 29 жовтня.

У День жалоби на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою. Також у місті заборонять розважально-концертні заходи та трансляцію розважальної музики на ринках, у торговельних і ресторанних закладах, а також у громадському транспорті.

Що відомо про удар по Чернігову 29 жовтня?