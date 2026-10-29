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Росіяни вдарили в багатоповерхівку в Кременчуці. Є жертви

На місці удару спалахнула пожежа.

Росіяни вдарили в багатоповерхівку в Кременчуці. Є жертви
Удар по Кременчуку
Фото: Кременчук. Online

Російська армія вдень 29 жовтня атакувала Кременчук. Дрон влучив у житловий будинок.

За оновленою інформацією, двоє людей загинули. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. 

«Відбувається пожежа припаркованих автомобілів. Усі екстрені служби працюють на місці атаки», – сказав він. 

Ще двоє людей отримали поранення, зокрема дитина шести років. Її госпіталізували. 

За цей місяць ворог вже кілька разів атакував місто. 21 жовтня внаслідок удару було пошкоджено Кременчуцький національний університет. 

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