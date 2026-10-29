Росіяни вдарили в багатоповерхівку в Кременчуці. Є жертви

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Російська армія вдень 29 жовтня атакувала Кременчук. Дрон влучив у житловий будинок.

За оновленою інформацією, двоє людей загинули. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

«Відбувається пожежа припаркованих автомобілів. Усі екстрені служби працюють на місці атаки», – сказав він.

Ще двоє людей отримали поранення, зокрема дитина шести років. Її госпіталізували.

За цей місяць ворог вже кілька разів атакував місто. 21 жовтня внаслідок удару було пошкоджено Кременчуцький національний університет.