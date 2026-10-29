На Закарпатті затримали підозрюваного в “ухилянтській” схемі

За переправлення однієї людини він розраховував отримати 10 тисяч євро.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Закарпатській області прикордонники викрили схему незаконного переправлення через кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Реклама

Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з управлінням стратегічних розслідувань та поліцією викрили 23-річного жителя Закарпаття, який організовував незаконне переправлення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску.

За переправлення однієї людини він розраховував отримати 10 000 євро.

Фігуранта затримали на околиці Рахова після передачі обумовленої суми.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Досудове розслідування триває, встановлюються можливі спільники.