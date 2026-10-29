Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Закарпатті затримали підозрюваного в “ухилянтській” схемі

За переправлення однієї людини він розраховував отримати 10 тисяч євро. 

У Закарпатській області прикордонники викрили схему незаконного переправлення через кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Реклама

Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з управлінням стратегічних розслідувань та поліцією викрили 23-річного жителя Закарпаття, який організовував незаконне переправлення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску. 

За переправлення однієї людини він розраховував отримати 10 000 євро. 

Фігуранта затримали на околиці Рахова після передачі обумовленої суми.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Досудове розслідування триває, встановлюються можливі спільники.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies