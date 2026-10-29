СБУ затримала водія логістичної компанії, якого підозрюють у корегуванні російських атак по київських ТЕЦ

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині водія логістичної компанії, якого підозрюють у корегуванні ударів по місцевих енергооб’єктах.

Про це повідомили у СБУ.

Серед основних «цілей» ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів.

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Щоб з’ясувати поточний стан енергетичної інфраструктури, чоловік під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру. Потім він повертався додому, узагальнював відзняті файли, «прив’язував» їх до координат на гугл-картах та з власними коментарями готував до відправлення куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували, як чоловік за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ, і затримали його на підготовці звіту для ворога.

Зʼясували, що чоловік потрапив до уваги росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування він контактував з ФСБ через спеціально створений чат-бот, який російська спецслужба використовує для збору розвідданих.

Крім коригування ударів по енергооб’єктах, він відстежував для РФ пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили два мобільних телефони, один із яких він намагався знищити, щоб приховати докази роботи на росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.