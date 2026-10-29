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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 20 населених пунктів Харківщини. У обласному центрі загинув чоловік. По області поранені восьмеро людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів області.

У м. Харків загинув 38-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 46, 55, 41 років та 48-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 72-річна жінка. У сел. Мала Данилівка поранено 42-річну жінку і 13-річну дівчинку, а у сел. Старий Салтів зазнав поранень 75-річний чоловік.

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено навчальний заклад, склади пошти, господарчу споруду, 6 вантажних автомобілів, 2 автобуси, газовоз, напівпричіп.

У Богодухівському районі пошкоджено будівлю пошту, 4 будинки у сел. Золочів.

В Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у с. Зелений Гай, будинок, господарчу споруду, автомобіль в с. Великі Хутори.

В Ізюмському районі пошкоджено 7 приватних будинків, господарчу споруду в с. Оскіл, приватний будинок, господарчу споруду у с. Підвисоке.

У Харківському районі пошкоджено будинок у сел. Слатине, 3 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль в сел. Високий, 3 будинки у с. Залужне, 4 автомобілі в с. Лісне, автомобіль, будинок у м. Дергачі, будинок в сел. Мала Данилівка.

У Чугуївському районі пошкоджено будинок, автомобіль у сел. Старий Салтів.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 158 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 66 852 людини.