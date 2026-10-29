БПЛА атакували Москву та околиці: три аеропорти припинили роботу

Упродовж ночі безпілотники завдають ударів по Москві та Московській області. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про нібито понад сотню збитих засобів ураження. У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі.

Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.

Традиційно російська влада замовчує випадки влучань, проте Собянін заявив, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".