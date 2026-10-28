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Головне за середу, 28 жовтня: атака на Харків, понад 180 боєзіткнень, ухвалення закону про «дропів»

Бойові дії на Донеччині, 181 бойове зіткнення, ворожі обстріли, підготовка гуманітарної місії в Олешках. Яким запам’ятається 1708-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 28 жовтня: атака на Харків, понад 180 боєзіткнень, ухвалення закону про «дропів»
Знищений після обстрілів об'єкт критичної інфраструктури
Фото: тг-канал /Укренерго

В Олешках триває підготовка гуманітарної місії для допомоги цивільному населенню. Наразі фахівці розміновують маршрути для безпечної доставки гуманітарної допомоги та виїзду людей із міста.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, підготовку місії продовжують спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, зусилля якої допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання.

Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами Лубінця, сторони дотримуються.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 жовтня на фронті від початку доби відбулося 181 бойове зіткнення.

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку, там зафіксували 38 боїв.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 жовтня – в новині.

У Харкові по Основ’янському районі вдарив ворожий безпілотник. Загинула людина, ще четверо людей постраждали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці влучання спалахнула пожежа.

Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік. Ще троє чоловіків віком 41, 46 та 56 років зазнали травм різного ступеня тяжкості.

На Харківщині росіяни вдарили безпілотником по локомотиву.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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28 жовтня росіяни атакували дроном Чернігів.

Повідомлялося про чотирьох потерпілих.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила ініційований Президентом України законопроєкт №16013, який посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та банківськими рахунками.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. “Це так званий закон про “дропів”, який допоможе ефективніше протидіяти, зокрема, шахрайським кол-центрам і схемам, через які українці втрачають свої гроші”, – пояснив він.

Саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів.

Докладніше – в новині.

На Південному мосту в Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій унаслідок російської атаки 27 жовтня, повідомили у КМДА.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

КП "Київавтошляхміст" виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявили критичних пошкоджень.

Столичний метрополітен відновив першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж триває.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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