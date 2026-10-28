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Через обстріли Сумщини постраждали вісім осіб

Троє перебувають у лікарнях.

Через обстріли Сумщини постраждали вісім осіб
Наслідки атаки РФ по Сумщині, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція України

Вісім цивільних постраждали 28 жовтня внаслідок атак російських безпілотників на громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Це жителі Сумської, Шосткинської та Путивльської громад. Одна жінка та двоє чоловіків перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Медики надають необхідну допомогу. Решта – лікуються амбулаторно», - уточнив Григоров.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих атак.

Григоров закликав жителів області не ігнорувати повітряну тривогу і під час загрози атак і збиття ворожих безпілотників перебувати у безпечних місцях.

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