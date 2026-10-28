Ворог понад 40 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

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Упродовж дня РФ понад 40 разів атакувала 4 райони Дніпропетровщини. Зафіксовано пошкодження інфраструктури й цивільних об’єктів.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні будинки та гаражі. До лікарні доправили 15-річного хлопця. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, адміністративна будівля, складське приміщення та магазин. Поранень зазнали 54-річна жінка та 62-річний чоловік. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Пошкоджені заправка та автомобіль. До лікарні у важкому стані госпіталізували 73-річного чоловіка. Ще одного постраждалого, 40-річного чоловіка, доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі росіяни били по інфраструктурі П’ятихатської громади. Там виникли пожежі.